Fire Point підписав угоду із німецькою Hensoldt щодо радарів для системи ППО Freya. Що наразі відомо про цей проєкт?

Пан'європейський протибалістичний проєкт Freya вже охрестили дешевшим аналогом американській системі Patriot. Пояснюємо, що наразі про нього відомо і які заявлені характеристики.

16 червня на міжнародній виставці озброєнь Eurosatory-2026 у Парижі компанія Fire Point підписала Меморандум про взаєморозуміння із німецьким виробником високотехнологічних радарних систем Hensoldt. Співпраця стосуватиметься пан’європейського проєкту системи ППО Freya, повідомляє Оборонка.

Зі слів Ірини Терех, CEO та CTO Fire Point, для реалізації проєкту не вистачало радарів.

“Тепер вони в нас є і ми можемо переходити від концепції до практичної реалізації пан'європейського антибалістичного щита”, – зазначила Терех.

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Відомо, що Hensoldt, згідно домовленості, забезпечить виробництво, тестування та постачання радарних систем для комплексу наземної ППО.

Фото: Оборонка

"Йдеться про високомобільний радар TRML-4D, що здатен одночасно виявляти і супроводжувати понад 1500 цілей на відстані до 250 км. Він базується на найновішій технології AESA (активна фазована антенна решітка). Радар довів свою ефективність у бойових умовах протягом останніх років і завдяки програмній адаптивності також добре підходить для цілей системи GBAD", – йдеться в повідомленні.

Українська компанія Fire Point, в свою чергу, відповідатиме за загальну архітектуру комплексу. А саме – за розробку, виробництво та інтеграцію ракет-перехоплювачів FP-7.х, систем управління та пускових установок та об'єднання всіх компонентів у єдину систему.

Що відомо про проєкт Freya

Метою проєкту у Fire Point називають створення єдиної захищеної системи протиповітряної та протиракетної оборони з акцентом на перехоплення балістичних ракет.

Freya вже охрестили дешевим аналогом американського зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Вперше концепцію нового проєкту публічно представив співвласник і головний конструктор компанії Денис Штілерман 14 травня в соцмережі X.

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За його словами, до проєкту залучені Німеччина, Франція та Норвегія. А також ще одна українська компанія, назву якої не розголошують.

Також він зазначив, що фінансують розробку за рахунок компаній, що беруть участь у програмі.

Наразі, за словами Штілермана, проєкт на етапі випробувань дослідних зразків. І “якщо все буде добре, то до кінця 2026 року в нас будуть перші перехоплення”. В інтерв'ю Financial Times від 10 червня Штілерман заявляв, що готові ракети, за його словами, можуть бути доступні у 2027 році.

Фото: Анна Стешенко Денис Штілерман

Масове виробництво ракети може початися в серпні. Це залежить від постачання інфрачервоної головки самонаведення, яку Fire Point очікує отримати від німецької Diehl Defence (IRIS).

Відомо, що у квітні Fire Point та німецький виробник ракет і систем ППО Diehl Defence підписали угоду про технологічну співпрацю.

Що відомо про ракету FP-7.X

3 червня Fire Point провела випробування керованого маневрового польоту протибалістичної ракети FP-7.X класу “земля-повітря”. Зі слів представників компанії, випробування пройшло успішно і ракета вийшла у точку перехоплення, яка була задана радаром із землі.

Фото: facebook.com/iryna.terekh

Фото: facebook.com/iryna.terekh

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Саме FP-7.X надалі має стати основою для створення протибалістичного перехоплювача в межах комплексу Freya.

Відомо, що FP-7.X створена на базі модернізації радянської зенітної ракети 48Н6, що використовується у сімействі ЗРК С-300 та С-400. Діятиме вона за принципом підриву безпосередньо біля ракети, яку потрібно знешкодити.

Заявлена швидкість ракети 1500-2000 м/с, довжина – 7,25 м, діаметр – 1,15 м. Заявлена висота ураження – 25 км.

Пускову установку для ракети розробляє Fire Point. Планується, що командний пункт базуватиметься на системі Kongsberg FDC.

Інтегрувати Freya в українську систему ППО/ПРО планують через протокол Link-16, із використанням Asterix для підключення радарів і full-duplex для корекції польоту ракет.

Чому проєкт називають дешевшим аналогом Patriot

Як пише військовий оглядач Денис Попович у своєму тексті для “Слово і Діло”, найбільш ефективними для знищення балістичних ракет є зенітні ракети PAC-3 та PAC-3 MSE.

“Вони використовують технологію Hit-to-Kill, тобто пряме влучання у ракету. Завдяки величезній швидкості, яку розвиває перехоплювач (до 6170 км/год), він здатний зруйнувати балістичну ракету прямо в повітрі так, що на землю впадуть лише її уламки. Натомість наведення потребує снайперської точності та миттєвого розрахунку даних, оскільки балістична ракета може розвивати ще більшу швидкість, що залишає вкрай мало часу на реакцію”, – зазначає він.

Саме це, за його словами, робить комплекс Patriot ефективним. Що й збільшує попит на американську систему у світі, попри високу вартість. Відповідно, створює чергу охочих.

У компанії Fire Point зазначають, що їхній перехоплювач коштує 700 тисяч доларів, тоді як ракета Patriot PAC-3 – 3,8 млн доларів, згідно з бюджетними оцінками армії США на 2026 рік.

Штілерман заявляє, що компанія зможе виробляти по три ракети на день, починаючи з серпня, і зберігати їх до встановлення головки самонаведення. Нагадаємо, що її Fire Point планує розробити у співпраці з Diehl Defence.

Попович зазначає, хоч технологія Hit-to-Kill, за якою працюють ракети системи Patriot, є більш ефективною, ніж підрив ракети біля цілі, та свою роль можуть відіграти масовість виробництва ракет і їхня нижча вартість.

“Така технологія є дешевшою, не потребує снайперської точності, а тому нижча ефективність може бути компенсована більшою кількістю випущених ракет. Тобто залп із 4-5 ракет FP-7.X потенційно може бути дешевшим за запуск однієї ракети PAC-3”, – додав військовий оглядач.