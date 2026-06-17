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На фронті загинув кілер з Чечні, який скоїв перший замах на Адама Осмаєва та Аміну Окуєву в Києві у 2017 році

Тоді кілер Артур Денісултанов під виглядом французького журналіста організував зустріч з Осмаєвим та Окуєвою в Києві. Проте реалізувати вбивство йому не вдалося. Він сам був поранений Аміною Окуєвою, затриманий і згодом обміняний. Він воював проти України і загинув під Селидовим ще в листопаді 2024 року. Втім про це стало відомо тільки нещодавно.

На фронті загинув кілер з Чечні, який скоїв перший замах на Адама Осмаєва та Аміну Окуєву в Києві у 2017 році
Артур Денісултанов
Фото: соцмережі

На війні в Україні загинув Артур Денісултанов, колишній «кримінальний авторитет», відомий як «особистий кілер» глави Чечні Рамзана Кадирова. Уродженців республіки, причетних до політичних убивств, і раніше відправляли в зону бойових дій, але Денісултанов — перший загиблий із них. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода “Кавказ.Реалии”

У 1990-ті роки «кримінальний авторитет» займався викраденнями та вимаганням, потім виїхав із Росії і був судимий у Німеччині. У червні 2008 року він дав свідчення поліції Австрії, що глава Чечні наказав йому викрасти або вбити свого колишнього охоронця Умара Ісраїлова, який уперше зсередини відкрито розповів про систему секретних тюрем і тортур у республіці. Через кілька місяців Ісраїлова застрелили, а депортований Денісултанов відмовився від свідчень.

Вдові він отримав термін у Росії у справі про крадіжку та погрози розправою. Звільнившись у 2017 році, Денісултанов, видаючи себе за французького журналіста, вчинив у Києві замах на Адама Осмаєва (якого в Росії звинувачують у замаху на Путіна), командира батальйону імені Джохара Дудаєва, який воює за Україну. У результаті «авторитет» сам був поранений, його заарештували, але у 2019 році в обмін на полонених видали в сепаратистську «ДНР», де він нібито навіть устиг повоювати у складі так званої народної міліції.

У 2023 році Денісултанова знову відправили в колонію в Росії — у справі про шахрайство. Він підписав контракт із Міноборони і восени 2024-го був убитий.

Також нагадаємо, що Аміна Окуєва була вбита під час другого замаху на неї та її чоловіка у жовтні 2017 року. Її автомобіль обстріляли на залізничному переїзді біля Глевахи.

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