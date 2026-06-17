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Росіяни вбили 4 і поранили 17 мешканців Донецької області (оновлено)

 Руйнувань зазнали 166 цивільних об’єктів, з них 144 житлових будинки.

Росіяни вбили 4 і поранили 17 мешканців Донецької області (оновлено)
Наслідки обстрілів росіянами Донецької області

За 16 червня росіяни вбили та поранили жителів Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкі.

Троє людей загинули у Слов'янську та одна – у Дружківці.

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Ще 17 людей в області за добу дістали поранення. У Слов'янську поранення отримали вісім людей. У Краматорську поранено чотири людини. У Миколаївці поранено чотири людини. У Новобахмутівці поранено одну людину.

Оновлено. У Нацполіції повідомили, що під вогнем перебували 10 населених пунктів. Руйнувань зазнали 166 цивільних об’єктів, з них 144 житлових будинки.

По Слов’янську росіяни вдарили бомбою “КАБ-250”, РСЗВ “Смерч” і дронами – вбили трьох цивільних осіб, ще вісьмох поранили.

Краматорськ витримав 26 атак: шістьма бомбами “КАБ-250”, дронами та артилерією. Четверо людей зазнали поранень.

У Миколаївці поранено чотирьох цивільних жителів.

Одна людина дістала травми внаслідок влучання БпЛА “Молнія-2” у Новобахмутівці.

Крім того, сьогодні о 04:15 росія атакувала Дружківку FPV-дроном – є загиблий.

  • Загальна кількість загиблих від рук окупантів в області від початку повномасштабного вторгнення становить 4125 осіб, 9659 людей поранено. Ці дані не враховують кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Наслідки обстрілів росіянами Донецької області
Наслідки обстрілів росіянами Донецької області

Наслідки обстрілів росіянами Донецької області
Наслідки обстрілів росіянами Донецької області

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