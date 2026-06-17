Руйнувань зазнали 166 цивільних об’єктів, з них 144 житлових будинки.

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За 16 червня росіяни вбили та поранили жителів Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкі.

Троє людей загинули у Слов'янську та одна – у Дружківці.

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Ще 17 людей в області за добу дістали поранення. У Слов'янську поранення отримали вісім людей. У Краматорську поранено чотири людини. У Миколаївці поранено чотири людини. У Новобахмутівці поранено одну людину.

Оновлено. У Нацполіції повідомили, що під вогнем перебували 10 населених пунктів. Руйнувань зазнали 166 цивільних об’єктів, з них 144 житлових будинки.

По Слов’янську росіяни вдарили бомбою “КАБ-250”, РСЗВ “Смерч” і дронами – вбили трьох цивільних осіб, ще вісьмох поранили.

Краматорськ витримав 26 атак: шістьма бомбами “КАБ-250”, дронами та артилерією. Четверо людей зазнали поранень.

У Миколаївці поранено чотирьох цивільних жителів.

Одна людина дістала травми внаслідок влучання БпЛА “Молнія-2” у Новобахмутівці.

Крім того, сьогодні о 04:15 росія атакувала Дружківку FPV-дроном – є загиблий.

Загальна кількість загиблих від рук окупантів в області від початку повномасштабного вторгнення становить 4125 осіб, 9659 людей поранено. Ці дані не враховують кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Наслідки обстрілів росіянами Донецької області