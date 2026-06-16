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Упродовж дня 16 червня росіяни атакували Слов'янськ: 3 цивільних загинули, ще 5 поранено.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

"Ворожі війська завдали удару по приватному сектору Словʼянська, використавши «ФАБ-250» з модулем УМПК", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу, у власному домі загинула 81-річна пенсіонерка. Її чоловік дістав контузію.

За декілька годин росіяни ще раз атакували місто. Внаслідок атаки загинули двоє містян віком 36 та 37 років. Ще четверо цивільних травмовано.

Остаточні наслідки влучання встановлюються. У населеному пункті пошкоджено щонайменше 117 приватних будинків.