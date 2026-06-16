Росіяни понад 40 разів за сьогодні атакували Дніпропетровщину. Загинуло 3 людей, ще 3 дістали поранення.
Про це повідомили в ДСНС України.
У Нікопольському районі загинули 3 людини, ще одна - поранена. Внаслідок російського удару там пошкоджені собор, підприємство, житлові будинки, адмінбудівля та автомобілі.
У Кам’янському районі травмовані 2 людини. Пошкоджені АЗС та автомобілі.
Також окупанти атакували Криворізький та Синельниківський райони. Всі займання, що виникли внаслідок атак вже ліквідовані.