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Окупанти понад 40 разів атакували Дніпропетровщину: є загиблі та постраждалі

Є пошкодження в чотирьох районах.

Окупанти понад 40 разів атакували Дніпропетровщину: є загиблі та постраждалі

Росіяни понад 40 разів за сьогодні атакували Дніпропетровщину. Загинуло 3 людей, ще 3 дістали поранення.

Про це повідомили в ДСНС України.

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У Нікопольському районі загинули 3 людини, ще одна - поранена. Внаслідок російського удару там пошкоджені собор, підприємство, житлові будинки, адмінбудівля та автомобілі.

У Кам’янському районі травмовані 2 людини. Пошкоджені АЗС та автомобілі.

Також окупанти атакували Криворізький та Синельниківський райони. Всі займання, що виникли внаслідок атак вже ліквідовані.

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