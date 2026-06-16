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В Україні запустили у «Дії» єдину електронну заяву для ветеранів та їхніх родин

Тепер не буде потреби подавати окремі заяви на кожну послугу чи особисто відвідувати різні державні установи.

В Україні запустили у «Дії» єдину електронну заяву для ветеранів та їхніх родин
Молодий український протезований ветеран, Майдан Незалежності в Києві
Фото: EPA/UPG

Уряд запускає на порталі «Дія» новий сервіс, який дозволить ветеранам, ветеранкам та членам їхніх сімей оформити кілька державних послуг одночасно за допомогою однієї електронної заяви. 

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Завдяки новому інструменту більше немає потреби подавати окремі заяви на кожну послугу чи особисто відвідувати різні державні установи, пояснила глава уряду. 

Через одну спільну заяву можна оформити:

  • одноразову грошову допомогу від Мінветеранів;
  • соціальні послуги;
  • статус особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • статус члена сім'ї загиблого.

Свириденко додала, що раніше цей процес відбувався послідовно. Наприклад, заявнику спочатку доводилося оформлювати статус особи з інвалідністю, чекати офіційного рішення і лише після цього окремо звертатися по призначення грошової допомоги.

Прем’єрка зауважила, що більшість необхідних відомостей автоматично підтягується з наявних державних реєстрів, проте в окремих випадках у заявника можуть попросити надати додаткові документи. Термін опрацювання заяв становить від 5 до 30 календарних днів, залежно від обраного переліку послуг. Результати розгляду відображатимуться онлайн у «Дії».

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