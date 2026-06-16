В Україні запустили у «Дії» єдину електронну заяву для ветеранів та їхніх родин

Уряд запускає на порталі «Дія» новий сервіс, який дозволить ветеранам, ветеранкам та членам їхніх сімей оформити кілька державних послуг одночасно за допомогою однієї електронної заяви.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Завдяки новому інструменту більше немає потреби подавати окремі заяви на кожну послугу чи особисто відвідувати різні державні установи, пояснила глава уряду.
Через одну спільну заяву можна оформити:
- одноразову грошову допомогу від Мінветеранів;
- соціальні послуги;
- статус особи з інвалідністю внаслідок війни;
- статус члена сім'ї загиблого.
Свириденко додала, що раніше цей процес відбувався послідовно. Наприклад, заявнику спочатку доводилося оформлювати статус особи з інвалідністю, чекати офіційного рішення і лише після цього окремо звертатися по призначення грошової допомоги.
Прем’єрка зауважила, що більшість необхідних відомостей автоматично підтягується з наявних державних реєстрів, проте в окремих випадках у заявника можуть попросити надати додаткові документи. Термін опрацювання заяв становить від 5 до 30 календарних днів, залежно від обраного переліку послуг. Результати розгляду відображатимуться онлайн у «Дії».