Суд визнав винним поліцейського за відмову свідчити на допиті НАБУ

Йому призначили покарання у вигляді одного року пробаційного нагляду.

Суд у Києві оголосив вирок одному з працівників Нацполіції, який без передбачених на те законом підстав відмовився надавати показання на допиті детективам Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Так, під час досудового розслідування кримінального провадження про заволодіння 16 млн гривень державних коштів під виглядом виконання договорів на постачання комп’ютерного обладнання, детективи НАБУ встановили, що одному із поліцейських відомі обставини, що підлягають встановленню.

Його двічі викликали на допит, проте він відмовився надавати показання.

Заслухавши доводи сторін, суддя визнав працівника Нацполіції винуватим за ч. 1 ст. 385 КК та призначив покарання у вигляді одного року пробаційного нагляду. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.