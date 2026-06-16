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Рада церков: обстріл Києво-Печерської лаври є черговим злочином проти християнства й історичної спадщини України

Ці злочини здійснює Російська Федерація, яка має зобов’язання члена ООН і є членом ЮНЕСКО. 

Рада церков: обстріл Києво-Печерської лаври є черговим злочином проти християнства й історичної спадщини України
Злочини проти культурної спадщини – це також воєнні злочини і вони не мають терміну давності

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) заявила, що російський обстріл Києво-Печерської лаври є черговим злочином проти людяності, проти християнства, проти духовної, історичної та культурної спадщини України.

"Ці злочини здійснює Російська Федерація, яка має зобов’язання члена ООН, є членом ЮНЕСКО і яка, користуючись браком політичної волі в міжнародних інституціях та недостатньою рішучістю демократичних країн, цинічно продовжує терористичні атаки проти українських міст, чинить все нові й нові акти геноциду українського народу", – йдеться в заяві ВРЦіРО

Рада Церков вчергове закликала уряди демократичних країн посилити санкційний тиск на РФ, російських політиків, бізнесменів, журналістів та російських релігійних діячів, які є співучасниками триваючих злочинів проти людяності в Україні.

"Закликаємо церкви, релігійні спільноти та всіх людей доброї волі єднатися в молитві й продовжувати молитися за припинення російської агресії та встановлення справедливого миру для України! Дякуємо кожній небайдужій людині з різних країн, які не втомилися разом з українцями стояти на стороні добра і виявляти солідарність з українським народом", – йдеться в заяві.

  • Під час чергової масованої атаки Росії в ніч на понеділок  15 червня у вівтарну частину Успенського собору Києво-Печерської лаври влучив російський "шахед". В результаті сталася пожежа. 
  • Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної церкви України (ПЦУ), єпископ Авраамій повідомив, що було організовано термінову евакуацію святині і богослужбових предметів, стародавніх ікон, антимінсів та інших святинь, які становлять не лише церковну, а й національну та загальнолюдську цінність. Їх вдалося зберегти.
  • Україна ініціювала необхідні процедури в рамках ЮНЕСКО та інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної та адекватної відповіді Росії.
  • У своій заяві ЮНЕСКО засудила атаки на об’єкти культурної спадщини, однак не вказала хто здійснив обстріл.
  • Більше про деталі російського терору Лаври у матеріалі LB.ua "Атака на Києво-Печерську лавру: як горів Успенський собор і що вдалося врятувати".
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