Також від ударів спалахнули чотири приватні житлові будинки, підвальне приміщення, автомобілі, господарчі споруди та гараж.

Унаслідок ворожого обстрілу міста Балаклія Харківської області зафіксовано влучання у приватний сектор поблизу багатоквартирних житлових будинків та цивільного підприємства.

Про це повідомив голова МВА Віталій Карабанов.

За попередньою інформацією, чотирьох постраждалих госпіталізовано до лікарні. Ще двом людям медики надали допомогу на місці події. За словами начальника МВА, на місцях події працюють усі відповідні служби, триває ліквідація наслідків обстрілу.

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Фото: Балаклійська МВА Балаклія, наслідки обстрілу

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також додав, що внаслідок обстрілу постраждали 8 людей, серед яких 4-річна дівчинка та 13-річний хлопчик.

Також від ударів спалахнули чотири приватні житлові будинки, підвальне приміщення, автомобілі, господарчі споруди та гараж.

На місцях влучань працюють екстрені служби.