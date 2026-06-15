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Михайло Федоров поговорив з новопризначеним Міністром оборони Великої Британії Деном Джарвісом

Обговорили, зокрема, стратегічне партнерство та подальшу підтримку України.

Михайло Федоров поговорив з новопризначеним Міністром оборони Великої Британії Деном Джарвісом
Михайло Федоров
Фото: Михайло Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров провів першу розмову з новопризначеним Міністром оборони Великої Британії Деном Джарвісом.

Про це повідомили в Міноборони України.

Міністри обговорили зміцнення оборонної співпраці між Україною та Великою Британією, пріоритетні потреби Сил оборони України та перспективи розширення спільних ініціатив.

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"Окремо Міністр оборони України подякував британській стороні за рішучі кроки у протидії тіньовому флоту росії. Велика Британія затримала танкер, що використовується для обходу санкцій та фінансування війни, і Україна розраховує на продовження боротьби з російським флотом", - зазначили в Міноборони.

Обговорили також можливість спрямування доходів від заморожених російських активів на потреби української оборони.

 "Українська сторона розраховує на подальшу підтримку Великої Британії у зміцненні спроможностей ППО. Обговорили актуальні потреби України у радарах та засобах протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.

Федоров заявив про готовність України ділитися досвідом у сфері безпілотних технологій та підтримки оборонних стартапів.

Окрему увагу приділили підтримці проєкту постачання літаків Gripen та ракет Meteor, які можуть посилити можливості України у протидії російській авіації та носіям керованих авіаційних бомб.

Михайло Федоров зазначив, що Україна зберігає ініціативу на полі бою та має можливість посилити тиск на Росію у найближчі 6-9 місяців – за умови якісної підтримки з боку партнерів.

Подальшу оборонну співпрацю домовились обговорити під час зустрічі на засіданні у форматі «Рамштайн».

  • Кір Стармер оголосив нового міністра оборони Великої Британії. На посаду призначила Дена Джарвіса, який раніше був міністром безпеки.
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