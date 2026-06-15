Михайло Федоров поговорив з новопризначеним Міністром оборони Великої Британії Деном Джарвісом

Міністр оборони України Михайло Федоров провів першу розмову з новопризначеним Міністром оборони Великої Британії Деном Джарвісом.

Про це повідомили в Міноборони України.

Міністри обговорили зміцнення оборонної співпраці між Україною та Великою Британією, пріоритетні потреби Сил оборони України та перспективи розширення спільних ініціатив.

Реклама

"Окремо Міністр оборони України подякував британській стороні за рішучі кроки у протидії тіньовому флоту росії. Велика Британія затримала танкер, що використовується для обходу санкцій та фінансування війни, і Україна розраховує на продовження боротьби з російським флотом", - зазначили в Міноборони.

Обговорили також можливість спрямування доходів від заморожених російських активів на потреби української оборони.

"Українська сторона розраховує на подальшу підтримку Великої Британії у зміцненні спроможностей ППО. Обговорили актуальні потреби України у радарах та засобах протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.

Федоров заявив про готовність України ділитися досвідом у сфері безпілотних технологій та підтримки оборонних стартапів.

Окрему увагу приділили підтримці проєкту постачання літаків Gripen та ракет Meteor, які можуть посилити можливості України у протидії російській авіації та носіям керованих авіаційних бомб.

Михайло Федоров зазначив, що Україна зберігає ініціативу на полі бою та має можливість посилити тиск на Росію у найближчі 6-9 місяців – за умови якісної підтримки з боку партнерів.

Подальшу оборонну співпрацю домовились обговорити під час зустрічі на засіданні у форматі «Рамштайн».