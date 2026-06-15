Російські окупанти вдарили безпілотником по Корабельному району Херсона. Унаслідок обстрілів постраждали п'ятеро жінок.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 19:00 російські загарбники вчергове атакували з дрона Корабельний район Херсона. Внаслідок атаки постраждали пʼятеро жінок віком 69, 71, 59, 18 та 30 років. Попередньо, вони отримали мінно-вибухові травми", – ідеться у повідомленні.

Потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Також до лікарні доставили ще одну жінку, яка зазнала поранень. 62-річна херсонка отримала вибухову травму. Наразі вона перебуває під наглядом медиків.