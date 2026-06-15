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Військові без нових контрактів служитимуть до демобілізації, – заступник міністра оборони

Військовослужбовці, які вирішать не переходити на нові умови служби, не втратять чинних виплат.

Військові без нових контрактів служитимуть до демобілізації, – заступник міністра оборони
Мобілізація, проходження ВЛК
Фото: Міноборони

Українські військовослужбовці, які не захочуть укладати нові контракти, запроваджені Міністерством оборони, продовжуватимуть службу до оголошення загальної демобілізації.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра оборони Мстислав Банік, пише "Українська правда".

За його словами, йдеться про нові види контрактів – базовий, бойовий та піхотно-штурмовий, які стали доступними для укладання з 15 червня.

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Водночас військовослужбовці, які вирішать не переходити на нові умови служби, не втратять чинних виплат і продовжать отримувати грошове забезпечення на тих самих умовах.

"Військові служитимуть до демобілізації. По грошах вони отримуватимуть усе те ж саме. Якщо ми говоримо про контрактника-піхотинця і мобілізованого-піхотинця, які сидять поруч в одному окопі, по грошах у них буде все те саме, але контрактник через 10 місяців поїде додому й матиме відстрочку, а мобілізований буде продовжувати службу до оголошення загальної демобілізації", – пояснив Банік.

У Міноборони зазначають, що нова система контрактів передбачає чітко визначені терміни служби та гарантоване звільнення після їх завершення. Зокрема, для окремих бойових посад контракт можна укласти на 10 або 14 місяців, а для військових із бойовим досвідом – від шести місяців.

Після завершення контракту військовослужбовці отримуватимуть гарантовану відстрочку від мобілізації та право на звільнення зі служби.

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