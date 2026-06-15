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Російські війська вдарили дроном Комишувасі під час видачі гумдопомоги

Осколкові поранення дістали 4 людей. 

Російські війська вдарили дроном Комишувасі під час видачі гумдопомоги
Фото: Макс Требухов

Російські війська атакували Комишуваху Запорізького району під час видачі гуманітарної допомоги. Черверо постраждалих.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог продовжує тероризувати БпЛА Запорізький район. росіяни атакували Комишуваху під час видачі гуманітарної  допомоги мешканцям", – ідеться у повідомленні. 

Унаслідок атаки осколкові поранення дістали 4 людей. Їм надана вся необхідна медична допомога. 

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