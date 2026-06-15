Російські війська вдарили дроном Комишувасі під час видачі гумдопомоги

Унаслідок атаки осколкові поранення дістали 4 людей. Їм надана вся необхідна медична допомога.

"Ворог продовжує тероризувати БпЛА Запорізький район. росіяни атакували Комишуваху під час видачі гуманітарної допомоги мешканцям", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Російські війська атакували Комишуваху Запорізького району під час видачі гуманітарної допомоги. Черверо постраждалих.

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