Наслідки російського обстрілу у Херсоні

Унаслідок дронової атаки ворога на Корабельний район Херсону постраждала 17-річна дівчина.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

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Вона отримала мінно-вибухову травму, уламкове поранення голови та ніг. Медики оцінюють стан потерпілої як тяжкий.

Також мінно-вибухову травму дістала жінка 42 років. Обом пораненим надається необхідна медична допомога.

Ще двоє постраждалих звернулись до лікарні самостійно. 65-річна жінка та чоловік 43 років дістали мінно-вибухові травми. Наразі вони – під наглядом лікарів.

Всі четверо травмованих були біля одного із супермаркетів.