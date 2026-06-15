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Росія вдарила поруч зі супермаркетом у Херсоні, є поранені

17-річна дівчина перебуває у важкому стані.

Наслідки російського обстрілу у Херсоні
Наслідки російського обстрілу у Херсоні

Унаслідок дронової атаки ворога на Корабельний район Херсону постраждала 17-річна дівчина.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

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Вона отримала мінно-вибухову травму, уламкове поранення голови та ніг. Медики оцінюють стан потерпілої як тяжкий.

Також мінно-вибухову травму дістала жінка 42 років. Обом пораненим надається необхідна медична допомога. 

Ще двоє постраждалих звернулись до лікарні самостійно. 65-річна жінка та чоловік 43 років дістали мінно-вибухові травми. Наразі вони – під наглядом лікарів.

Всі четверо травмованих були біля одного із супермаркетів.

  • Близько 08:00 російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. Через ворожу атаку смертельні поранення дістав 66-річний чоловік. Також до лікарні доставили двох жінок. Окрім того, до лікарні доставили чоловіка, якого учора вдень росіяни атакували з дрона у селі Раківка Бериславського району. 
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