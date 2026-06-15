Унаслідок дронової атаки ворога на Корабельний район Херсону постраждала 17-річна дівчина.
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
Вона отримала мінно-вибухову травму, уламкове поранення голови та ніг. Медики оцінюють стан потерпілої як тяжкий.
Також мінно-вибухову травму дістала жінка 42 років. Обом пораненим надається необхідна медична допомога.
Ще двоє постраждалих звернулись до лікарні самостійно. 65-річна жінка та чоловік 43 років дістали мінно-вибухові травми. Наразі вони – під наглядом лікарів.
Всі четверо травмованих були біля одного із супермаркетів.
- Близько 08:00 російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. Через ворожу атаку смертельні поранення дістав 66-річний чоловік. Також до лікарні доставили двох жінок. Окрім того, до лікарні доставили чоловіка, якого учора вдень росіяни атакували з дрона у селі Раківка Бериславського району.