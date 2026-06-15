Головне за ніч та ранок понеділка, 15 червня: масована атака ворога, удар по Києво-Печерській лаврі, понад 210 боєзіткнень

Нічна повітряна атака , 213 бойових зіткнень, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, знищення найбільшого інноваційного терміналу “Нової пошти” .

Уночі 15 червня армія Росії здійснила чергову масовану комбіновану атаку, головною ціллю був Київ. Ворог запустив дрони і ракети в декілька хвиль. Станом на 10:20 було відомо про пʼятьох загиблих (четверо в Солом'янському, Оболонському і Голосіївському районах, пʼята людина померла після госпіталізації) та 35 поранених у Києві, зокрема – вагітну і двох дітей.

Загалом у столиці пошкоджено не менше 26 будинків, горіли близько 6000 кв. метрів, розповів міністр внутрішніх справ Клименко.

Станом на 5:44 було відомо про ураження близько 50 локацій. Внаслідок прямого влучання зайнялася памʼятка ЮНЕСКО Києво-Печерська лавра – Успенський собор. Пожежа охопила 800 кв. метрів, станом на 8:35 її ліквідували.

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Згодом у ДСНС додали, що пошкоджено і "Мистецький Арсенал" – на площі 1000 кв. метрів. Це комплекс будівель навпроти Лаври, і ворог по них вдарив під час гасіння пожежі в соборі.

Ушкодження є майже в усіх районах столиці. Серед пошкоджених обʼєктів – і кіностудія імені Довженка. На кіностудії знищена найстаріша костюмна колекція – на студії перебували близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу.

В.о. ректора КНУ імені Тараса Шевченка Валерій Копійка повідомив, що постраждала й одна з будівель університету.

У Харкові був удар по Холодногірському району. Загинули 5 рятувальників, які гасили пожежі після удару. Ще 5 поранені.

Також ворог атакував Дніпро. Зруйновано будівлю коледжу, пошкоджено школу і заклад культури.

У Сумській області троє людей отримали травми.

В Київській області є пошкодження в різних районах: Вишгородському, Броварському, Бучанському, Фастівському, Бориспільському.

Більше інформації й фото – в нашій новині.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 213 боєзіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій ворога.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 23 атаки у районах населених пунктів Добропілля, Гуляйполе, Прилуки та у бік Гуляйпільського, Гіркого, Верхньої Терси, Залізничного, Воздвижівки, Чарівного.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи та два пункти управління БпЛА.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1320 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні близько 1 384 190 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 15 червня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних безпілотників, ракет повітряного, наземного базування різних типів.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 681 засіб повітряного нападу – 70 ракет і 611 БпЛА різних типів:

6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" (райони пусків – ТОТ АР Крим);

34 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська, Курська обл., - РФ);

30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К (райони пусків – Вологодська, Курська обл., - РФ);

611 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 632 цілі – 50 ракет та 582 безпілотники різних типів:

5 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон";

15 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К;

582 ворожих БпЛА різних типів.

За попередньою інформацією, станом на 08.00 зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 42 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях.

Сьогодні внаслідок чергової ракетної атаки ворога було знищено найбільший інноваційний термінал “Нової пошти”, про це повідомив генеральний директор компанії Євген Тафійчук.

“Це особливий сортувальний центр. Перший в Україні термінал, оснащений найсучаснішим у світі обладнанням для сортування посилок від компанії Vanderlande Символ нашого розвитку, сміливих інвестицій у майбутнє, інноваційності, Lean-культури та щоденного прагнення ставати кращими”, – зазначив він.

Він додав, що всі співробітники у безпеці. Резервні схеми роботи запущені.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній зазначив, що пошкодження Успенського собору Києво-Печерської лаври є черговою спробою росіян знищити українську історію та ідентичність.

"Ми відновимо собор. Це не вперше, коли ворог намагається знищити нашу історію та нашу пам'ять. На початку XVIII століття тут сталася велика пожежа, було втрачено багато рукописів і історичних свідчень. Після цього нашу історію намагалися переписати", - сказав Епіфаній.

Докладніше – в новині.

Європейські міністри закордонних справ засудили удар Росії по Києво-Печерській лаврі, назвавши його воєнним злочином і доказом того, що Росія не має жодних "червоних ліній", повідомляє "Радіо Свобода".

"Для нас, французів, це було б рівнозначно бомбардуванню Нотр-Даму або базиліки Сен-Дені", – сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі. Барро наголосив, що Росія "вкотре продемонструвала всю жорстокість своїх дій", завдавши серйозних пошкоджень Успенському собору – об’єкту Світової спадщини ЮНЕСКО.

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Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль назвав атаку свідченням небажання Росії вести мирні переговори.

Китай відреагував на черговий масований обстріл російськими військовими столиці України й атаки на Києво-Печерську лавру, заявив про підтримку мирних переговорів та закликав "усі сторони" створити умови для політичного врегулювання конфлікту.

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