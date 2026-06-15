За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1320 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 384 190 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 384 190 (+1 320) осіб
- танків – 12 025 (+5)
- бойових броньованих машин – 24 763 (+10)
- артилерійських систем – 44 082 (+72)
- РСЗВ – 1 870 (+2)
- засоби ППО – 1 420 (+1)
- літаків – 436 (+0)
- гелікоптерів – 353 (+0)
- наземних робототехнічних комплексів – 1 664 (+3)
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 351 479 (+2 314)
- крилаті ракети – 4 733 (+0)
- кораблі / катери – 33 (+0)
- підводні човни – 2 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 107 091 (+416)
- спеціальна техніка / special equipment – 4 296 (+8).
Дані уточнюються.