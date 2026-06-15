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Сили оборони ліквідували ще 1320 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 384 190 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1320 російських окупантів
Уражений російський танк
Фото: Генштаб

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1320 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 384 190 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 384 190 (+1 320) осіб
  • танків – 12 025 (+5) 
  • бойових броньованих машин – 24 763 (+10) 
  • артилерійських систем – 44 082 (+72) 
  • РСЗВ – 1 870 (+2) 
  • засоби ППО – 1 420 (+1)
  • літаків – 436 (+0)
  • гелікоптерів – 353 (+0)
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 664 (+3)
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 351 479 (+2 314)
  • крилаті ракети – 4 733 (+0) 
  • кораблі / катери – 33 (+0) 
  • підводні човни – 2 (+0) 
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 107 091 (+416) 
  • спеціальна техніка / special equipment – 4 296 (+8). 

Дані уточнюються. 

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