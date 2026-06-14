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У Міноборони розповіли про перший етап трансформації Сил оборони

"Вперше в українському війську з'являється принцип: чим більше ризикуєте, тим більше отримуєте. Це стосується як зарплат, так й відстрочок".

У Міноборони розповіли про перший етап трансформації Сил оборони
Український військовослужбовець
Фото: Офіс президента

Міністерство оборони відповіло на найбільш поширені питання та коментарі щодо трансформації системи військової служби.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони. 

"Щодо Трансформації Сил оборони. Вперше в українському війську з'являється принцип: чим більше ризикуєте, тим більше отримуєте. Це стосується як зарплат, так й відстрочок. Держава бачить цінність того, що ви робите. Кожен день на позиції. Кожен штурм. Кожне рішення командира. Ми бачимо ваші питання й коментарі. Тож зібрали відповіді на найбільш поширені", - йдеться в повідомленні.

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Коли відпустять тих, хто давно у війську?

У Міноборони відповіли, що за завданням президента, вже до кінця року розпочнеться поступове звільнення тих хто служить і з 2014, і з 2022 року. У першу чергу це буде стосуватися військовослужбовців із найбільшою вислугою років та найбільшим часом, проведеним на бойових.

Відповідні постанови були ухвалені в пʼятницю. Документи будуть опубліковані, і з того моменту зміни набудуть чинності.

Чому не збільшили базове грошове забезпечення, а доплати зросли не в усіх?

Зазначається, що це - перший етап Трансформації Сил оборони, пріоритети якого – підсилити першу лінію та базове грошове забезпечення для тих, хто в тилу. 

"В першу чергу зростають зарплати у тих, хто більше ризикує власним життям. А це перша лінія оборони. В середньому – 300 тисяч гривень. Базове грошове забезпечення збільшили з 20 до 30 тисяч гривень за рахунок тилової надбавки у 10 тисяч гривень. Щоб знайти кошти на перший етап, Міністерство оборони використало наявні ресурси", - йдеться в повідомленні.

Якщо людина після поранення перебуває на стаціонарному лікуванні, за нею зберігаються бойові виплати — це 100 тисяч гривень на місяць. Ці виплати можуть зберігатися протягом 12 місяців безперервного лікування.

Після отримання поранення можна залишитись за власним бажанням у бойовій військові частині. Нормативно-правовими актами й зараз це передбачено. В експериментальній постанові теж це зазначено. 

У Міноборони додали, що якщо контракт підписано в червні,  вже в липні буде отримуватися нова зарплата.

 "Та контракти – це не тільки про виплати. Вперше зʼявляються чіткі терміни служби та гарантовані відстрочки відповідно до вашого бойового досвіду. Новий контракт повертає кожному військовому, який його підписав, контроль над своїм життям", - йдеться в повідомленні.

 

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