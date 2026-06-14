Росіяни більше 30 разів обстрілювали Дніпропетровщину: один загиблий і троє поранених

За день російські війська більше як 30 разів обстрілювали громади Дніпропетровщини. Внаслідок ворожих атак загинув чоловік, ще троє осіб, серед яких неповнолітня дівчина, дістали поранення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина загинула, троє постраждали. Понад 30 разів ворог атакував область безпілотниками та артилерією", - йдеться у повідомленні.

У Нікопольському районі під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська і Томаківська громади. Пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівля, торговельний центр, стоматологічний кабінет, вантажівка. Постраждали троє людей – 16-річна дівчинка, 54-річна жінка та 71-річний чоловік. Лікуватимуться амбулаторно.

В Українській громаді Синельниківського району понівечені приватні оселі, будинок культури, дитсадок, школа, будівля, що не експлуатувалася, авто. Загинув чоловік.

Також росіяни поцілили і по Зеленодольській громаді Криворізького району. Інформації про постраждалих не надходило.