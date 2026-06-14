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МВА: з прифронтової Святогірської громади за тиждень евакуювали 30 людей

Російські війська щодня обстрілюють громаду з різних видів озброєння.

МВА: з прифронтової Святогірської громади за тиждень евакуювали 30 людей
Фото: Скриншот відео

Протягом минулого тижня із прифронтової Святогірської громади на Донеччині евакуювали 30 жителів, серед яких шестеро дітей.  

Про це повідомив начальник Святогірської міської військової адміністрації Володимир Рибалкін.

За його словами, ситуація з безпекою в громаді залишається вкрай складною. Пересування між населеними пунктами становить серйозну загрозу для життя через постійні атаки російських військ.

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"Це все не працює. Ворогу байдуже, що ви на себе чіпляєте, що там пишете: діти, не діти. Ворог знищує все, що пересувається. Будь-яке пересування на території Святогірської громади це лотерея", – зазначив Рибалкін.

За данимиМВА, російська армія щонайменше чотири рази на добу атакує громаду авіацією. Також окупанти використовують дрони типу "Молнія", до яких кріплять п’ятилітрові пляшки із запальною сумішшю та детонаторами, намагаючись спричинити пожежі в приватному секторі.

"Щонайменше три подібних випадки це було", – повідомив начальник МВА.

Попри складну безпекову ситуацію, до населених пунктів Хрестище, Богородичне та Святогірськ вдалося доставити гуманітарну допомогу від міжнародної організації World Central Kitchen.

Також протягом останнього тижня у громаді розглянули дев’ять заяв на отримання компенсації за пошкоджене або зруйноване житло та видали один житловий сертифікат.

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