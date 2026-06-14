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Плетенчук: росіяни маскують військові цистерни під молоковози через удари ЗСУ по логістиці

Сили оборони системно завдають ударів по логістиці противника на шляху до окупованого Криму.

Плетенчук: росіяни маскують військові цистерни під молоковози через удари ЗСУ по логістиці
Дмитро Плетенчук
Фото: скрін

Російські війська змушені вдаватися до нестандартних методів маскування військової техніки на сухопутному коридорі через тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької областей через системне ураження логістичних маршрутів українськими Силами оборони.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, пише "Укрінформ".

За його словами, українські військові досить системно завдають ударів по логістиці противника на шляху до тимчасово окупованого Криму, що змушує росіян шукати нові способи приховування перевезень.

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"Настільки, що ворог вдається до заходів маскування. Доходить до того, що вони вже навіть конструюють надбудови над бензовозами, маскуючи їх під цивільні авто. Є інформація, що для цього почали використовувати автомобілі для перевезення харчових продуктів, наприклад, молока", – зазначив Плетенчук.

Він також наголосив, що окупанти не використовують Кримський міст для транспортування цистерн із пальним. Крім того, за його словами, поромне сполучення не може повноцінно виконувати цю функцію через пошкодження поромів.

Речник ВМС зауважив, що на території тимчасово окупованого Криму російські війська наразі мають необхідні запаси пального для виконання бойових завдань.

"Поки що ми бачимо, що військова авіація активна. Катери теж виходять у море. Ворог має досить розгалужену військову інфраструктуру та певні запаси ресурсів", – сказав він.

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