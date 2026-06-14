РФ атакувала Корабельний район Херсона, постраждала людина

Вранці 14 червня російські окупанти атакували Корабельний район Херсона. До лікарні звернувся 59-річний місцевий мешканець.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"До лікарні звернувся 59-річний чоловік, який близько 10:00 постраждав через атаку російського дрона у Корабельному районі Херсона", – ідеться у повідомленні.

У чоловіка діагностували мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, струс головного мозку, контузію та осколкове поранення грудної клітини.

Потерпілого госпіталізували для надання необхідної меддопомоги.