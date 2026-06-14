РФ атакувала Корабельний район Херсона, постраждала людина

Вранці 14 червня російські окупанти атакували Корабельний район Херсона. До лікарні звернувся 59-річний місцевий мешканець.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"До лікарні звернувся 59-річний чоловік, який близько 10:00 постраждав через атаку російського дрона у Корабельному районі Херсона", – ідеться у повідомленні.
У чоловіка діагностували мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, струс головного мозку, контузію та осколкове поранення грудної клітини.
Потерпілого госпіталізували для надання необхідної меддопомоги.
- Упродовж минулої доби від російського терору потерпали 25 населених пунктів Херсонської області. П'ятеро людей зазнали поранень.