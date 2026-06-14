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Ударні БпЛА атакували нафтобазу у Рибінську Ярославської області РФ

Нафтобаза розташована на відстані понад 700 км від державного кордону України.

Ударні БпЛА атакували нафтобазу у Рибінську Ярославської області РФ
нафтобаза у Рибінську
Фото: Exilenova+

У ніч із 13 на 14 червня ударні безпілотники уразили нафтобазу в місті Рибінськ Ярославської області РФ. 

Про це повідомляють OSINT-канали Astra та Exilenova+.

Ціллю стала федеральна державна казенна установа – комбінат "Темп", який використовується для зберігання недоторканних стратегічних запасів пального та нафтопродуктів. Такі резерви, за офіційним призначенням, можуть застосовуватися у разі війни, масштабних криз або надзвичайних ситуацій.

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Підприємство також має значення логістичного вузла для забезпечення підрозділів російської армії на північно-східному напрямку європейської частини РФ.

Рибінськ розташований на відстані понад 700 км від державного кордону України і має розвинене залізничне сполучення, що посилює його транспортно-логістичну роль.

Після атаки на території підприємства виникла масштабна пожежа.

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