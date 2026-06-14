Через ворожі атаки на Сумщині двоє людей загинули, ще четверо постраждали

Унаслідок російських обстрілів на Сумщині двоє людей загинули, ще четверо постраждали. Також є пошкодження інфраструктури.

Про це повідомляє Національна поліція Сумської області.

Упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували 17 громад Сумської області. Ворог застосовував керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети.

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У Білопільській громаді внаслідок ударів ворожих дронів загинула 64-річна жінка, поранено чоловіків віком 51 та 66 років.

У Середино-Будській громаді внаслідок влучання російського БпЛА в будинок загинула 57-річна жінка.

У Миропільській громаді внаслідок влучання ворожого дрона у велосипед поранений 69-річний чоловік.

У Сумській громаді внаслідок удару ворожого дрона травмований 44-річний чоловік.

У Білопільській, Сумській, Миропільській, Середино-Будській, Глухівській, Есманській, Шосткинській, Путивльській, Новослобідській та інших громадах пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, автомобілі та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці задокументували наслідки атак, зафіксували руйнування та зібрали докази воєнних злочинів рф.