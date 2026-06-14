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Через ворожі атаки на Сумщині двоє людей загинули, ще четверо постраждали

Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, автомобілі.

Через ворожі атаки на Сумщині двоє людей загинули, ще четверо постраждали
наслідки російських атак
Фото: Нацполіція Сумської області

Унаслідок російських обстрілів на Сумщині двоє людей загинули, ще четверо постраждали. Також є пошкодження інфраструктури.

Про це повідомляє Національна поліція Сумської області.

Упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували 17 громад Сумської області. Ворог застосовував керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети.

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У Білопільській громаді внаслідок ударів ворожих дронів загинула 64-річна жінка, поранено чоловіків віком 51 та 66 років.

У Середино-Будській громаді внаслідок влучання російського БпЛА в будинок загинула 57-річна жінка.

У Миропільській громаді внаслідок влучання ворожого дрона у велосипед поранений 69-річний чоловік.

У Сумській громаді внаслідок удару ворожого дрона травмований 44-річний чоловік.

У Білопільській, Сумській, Миропільській, Середино-Будській, Глухівській, Есманській, Шосткинській, Путивльській, Новослобідській та інших громадах пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, автомобілі та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці задокументували наслідки атак, зафіксували руйнування та зібрали докази воєнних злочинів рф.

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