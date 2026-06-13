Бойові дії на Донеччині, 179 бойових зіткнень, ворожі обстріли, санкції щодо десяти російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Яким запам’ятається 1570-й день повномасштабної війни.

У суботу, 13 червня, російські війська завдали авіаудару по центральній частині Слов’янська на Донеччині.

За попередньою інформацією, близько 10:45 російські окупанти застосували три керовані авіаційні бомби по центральній частині міста. Унаслідок обстрілу пошкоджено 23 багатоповерхові житлові будинки, навчальний заклад та автомобіль.

За інформацією очільника ОВА Вадима Філашкіна, щонайменше 6 людей поранені, серед постраждалих – 9-річний хлопчик.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 13 червня на фронті від початку доби відбулося 179 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку ворог здійснив 27 атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 13 червня – в новині.

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій щодо 10 російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів.

Під санкції потрапили компанії, які забезпечують конфіденційні канали зв’язку для окупантів і їхньої влади та доступ до інтернету на тимчасово окупованих територіях України для субʼєктів, які служать Росії. Також під санкції потрапили інтернет-провайдери, оператори супутникового зв'язку та компанії, що забезпечують транслювання російських телеканалів.

Санкції застосовані зокрема до федерального оператора супутникового та телекомунікаційного зв'язку "Амтел-Зв'язок", який забезпечує зв’язок, зокрема, для російської влади, та підприємства "Космічний зв'язок", яке забезпечує захищені канали зв’язку для ведення війни проти України.

Дональд Трамп і Володимир Зеленський у вівторок візьмуть участь в одній робочій зустрічі саміту G7 у Франції, а наступного дня президент США повечеряє у Версалі з Еммануелем Макроном, повідомив виданню Le Figaro високопосадовець США.

Президенти США і України «цілком можуть перетнутися в кулуарах» робочої зустрічі у вівторок, сказав високопосадовець США на умовах анонімності. Водночас він зазначив, що формальної двосторонньої зустрічі в розкладі Дональда Трампа не передбачено.

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Міністерство закордонних справ України звернуло увагу на нову хвилю маніпуляцій навколо програм співробітництва у сфері біологічної безпеки та громадського здоров'я.

Відомство вкотре відкинуло безпідставні звинувачення та наголосило, що Україна суворо виконує міжнародні зобов'язання за Конвенцією про заборону біологічної та токсинної зброї (КБТЗ) і ніколи не розробляла, не виробляла та не накопичувала таку зброю.

Багаторічна співпраця між Україною та США у цій сфері спрямована лише на зміцнення системи громадського здоров'я, епідеміологічного нагляду, лабораторної діагностики та біозахисту, наголосило МЗС.

Докладніше – в новині.

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