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На Дніпропетровщині постраждала одна людина через російські обстріли

Ворог атакував область майже 40 разів.

На Дніпропетровщині постраждала одна людина через російські обстріли
наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини 13 червня 2026 року
Фото: Дніпропетровська ОВА

Одна людина отримала поранення через російські обстріли Дніпропетровщини.

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, окупанти майже 40 разів атакували 5 районів області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

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Так, на Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська громади. Пошкоджені адмінбудівля, підприємство, приватні будинки, авто.

На Синельниківщині під ударом були Шахтарська та Васильківська громади. Пошкоджені багатоповерхівка, приватна оселя, господарська споруда. Постраждав чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

У Криворізькому районі росіяни били по Кривому Рогу, Зеленодольській та Грушівській громадах. Пошкоджені інфраструктура, приватна оселя, магазин, вантажівки.

У Павлограді понівечені приватні будинки, а у Кам'янському – оселі, господарські споруди й автівки.

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