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Окупанти завдали авіаудару по Слов'янську, є поранені

Ворог скину три КАБи на центральну частину міста.

Окупанти завдали авіаудару по Слов'янську, є поранені
наслідки атаки РФ по Слов'янську
Фото: Слов'янська МВА

У суботу, 13 червня, російські війська завдали авіаудару по центральній частині Слов’янська на Донеччині. Внаслідок атаки поранення отримали троє цивільних, є руйнування житлової та цивільної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

За попередньою інформацією, близько 10:45 російські окупанти застосували три керовані авіаційні бомби по центральній частині міста.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 23 багатоповерхові житлові будинки, навчальний заклад та автомобіль. Відомо про трьох поранених жінок. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

На місці працюють рятувальники, медики та комунальні служби. Наслідки атаки уточнюються.

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