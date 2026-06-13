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Сили оборони уразили цех підготовки та перекачування нафти у Котово РФ

Також уражено пункти управління БпЛА і місця зосередження особового складу ворога.

Сили оборони уразили цех підготовки та перекачування нафти у Котово РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України уразили важливий об'єкт нафтотранспортної інфраструктури, пункти управління та райони зосередження противника в Росії та на ТОТ.

Ураження підтвердив Генштаб ЗСУ.

В ніч на 13 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України у Волгоградській області РФ уразили цех підготовки та перекачування нафти в районі населеного пункту Котово. 

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На території підприємства підтверджено пожежу.

"Об'єкт забезпечує підготовку, транспортування та перекачування нафти магістральними трубопроводами до нафтопереробних підприємств і експортної інфраструктури російської федерації.  

Зокрема, збирає та готує нафту з родовищ Коробковського нафтогазового родовища (Волгоградська область) та суміжних родовищ у Волгоградській, Астраханській області та Республіці Калмикія", – ідеться у повідомленні.

Окрім того уражено пункти управління противника в районах Соледара Донецької області та Верхньої Криниці Запорізької області.

Також завдано ураження пунктам управління БпЛА в районах Хоромного Брянської області російської федерації, Верхньої Криниці Запорізької області, Воскресенки на Донеччині та Новомиколаївки Херсонської області.

Серед іншого уражено райони зосередження особового складу противника в районах Соледара та Успенівки Донецької області, Голубівки Харківської області, Привільного Запорізької області, Колотилівки Бєлгородської області рф, а також Нових Юрковичів і Чорноземного Городка Брянської області (рф).

Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України.

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