Протягом останніх трьох діб унаслідок російських атак загинуло двоє мешканців Козачої Лопані

Ще один чоловік поранений.

Упродовж останніх трьох діб росіяни вбили трьох мешканців Козачої Лопані Дергачівської громади Харківщини. Ще один чоловік поранений.

Про це написав у телеграмі начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

10 червня ворожий FPV-дрон поцілив по 65-річному місцевому мешканцю, який пересувався територією селища. Наступного дня така сама ситуація повторилася щодо ще одного 55-річного мешканця. В обох випадках чоловіки зазнали поранень, несумісних із життям.

Сьогодні, 13 червня, близько 7:00 внаслідок наїзду на міну постраждав 38-річний житель, який рухався велосипедом дорогою з Козачої Лопані у бік Нової Козачої. Його госпіталізували із численними вибуховими травмами та частковою ампутацією лівого передпліччя. Наразі лікарі намагаються стабілізувати стан чоловіка.

Задоренко закликав мешканців прикордоння до негайної евакуації.

«Телефонуйте на гарячу лінію Єдиного координаційного гуманітарного центру за номером 203 або за телефонами екстрених служб 102 чи 112 та залишайте заявки на евакуацію», – написав він.