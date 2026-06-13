Також оператори СБС відпрацювали по пунктах управління та місцях дислокації противника.

Сили безпілотних систем ЗСУ уразили полігон "Восточний" на т.о. Запорізької області, ЗРК "Тор-М2", засоби ППО, пункти управління та місця дислокації противника

Про це Сили безпілотних систем повідомили у Фейсбук.

"У ніч на 12 червня підрозділи Сил безпілотних систем завдали ударів по військових об’єктах противника в оперативній глибині на тимчасово окупованих територіях", – ідеться у повідомленні.

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Однією з ключових цілей став полігон "Восточний" у Запорізькій області, де противник здійснював підготовку особового складу підрозділів, залучених до бойових дій на Гуляйпільському напрямку.

Уражено

У Запорізькій області оператори 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї бригади "Птахи Мадяра", 1-го окремого центру, 413-го полку "Рейд" та 412-ї бригади Nemesis уразили полігон "Восточний", де розміщувалися підрозділи 1466-го мотострілецького полку 5-ї армії, 40-ї окремої бригади морської піхоти 36-ї армії та 1461-го мотострілецького полку 36-ї армії противника.

У Запорізькій області оператори 1-го окремого центру СБС уразили ЗРК "Тор-М2" і ЗУ-23.

Оператори 413-го полку "Рейд" уразили розрахунок ПЗРК противника.

У Донецькій області оператори 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї бригади "Птахи Мадяра" уразили пункт управління підрозділу БпЛА противника.

У Луганській області оператори 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї бригади "Птахи Мадяра" уразили пункт тимчасової дислокації підрозділу БпЛА противника.

Операції проведено у взаємодії з Центром глибинних уражень угруповання Сил безпілотних систем.

"Системне ураження місць підготовки та розміщення особового складу, засобів ППО, пунктів управління і підрозділів БпЛА знижує спроможність противника поповнювати втрати, організовувати управління та підтримувати активність на напрямку", – зазначають військові.