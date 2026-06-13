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Вночі зафіксували влучання трьох дронів у трьох місцях, уламки впали у 6 локаціях

ППО знешкодила 110 безпілотників.

Вночі зафіксували влучання трьох дронів у трьох місцях, уламки впали у 6 локаціях
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

У ніч на 13 червня російська армія атакувала Україну 118 безпілотниками. ППО знешкодила 110 із них. Зафіксували влучання 3 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.

Про це повідомили Повітряні сили України. 

«У ніч на 13 червня (з 18:00 12 червня) противник атакував 118 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим», – розповіли там. 

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряна оборона знешкодила 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок атака триває, в повітряному просторі знаходиться декілька ворожих БпЛА. 

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