Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
ГоловнаСуспільствоВійна

​Вчора російські війська втратили 1310 солдатів і 88 артсистем

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 381 430 осіб.

​Вчора російські війська втратили 1310 солдатів і 88 артсистем
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1310 солдатів, танк, 11 бойових броньованих машин, 88 артилерійських систем, 4 РСЗВ та систему ППО.

Про це повідомили у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 381 430 (+1 310) осіб 
  • танків – 12 015 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 739 (+11) од.
  • артилерійських систем - 43 953 (+88) од.
  • РСЗВ – 1 865 (+4) од.
  • засоби ППО – 1 418 (+1) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 648 (+12) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 347 033 (+2 164) од.
  • крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 106 274 (+424) од.
  • спеціальна техніка – 4 287 (+7) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies