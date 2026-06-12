Росіяни прицільно атакували ферму на Сумщині: частина худоби загинула

Росіяни прицільно атакували ферму у Сумському районі. Є постраждалі.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Окупанти вдарили безпілотником по господарству в Садівській громаді, коли працівники загнали худобу до приміщення.
Через атаку постраждали п'ятеро людей. 51-річна жінка отримала важкі поранення. Її госпіталізували з численними опіками та надають усю необхідну допомогу.
Ще чотирьом працівникам допомогу надали на місці, без госпіталізації.
Також від атаки постраждали й тварини. Частина худоби загинула, ще частина – поранена.
- Уночі росіяни здійснили атаку з використанням ударних безпілотників в напрямку Шосткинської гродади Сумської області. Ворог цілив у цивільні об'єкти. Загинула працівниця залізниці.