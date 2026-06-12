Росіяни прицільно атакували ферму на Сумщині: частина худоби загинула

Росіяни прицільно атакували ферму у Сумському районі. Є постраждалі.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Окупанти вдарили безпілотником по господарству в Садівській громаді, коли працівники загнали худобу до приміщення.

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Через атаку постраждали п'ятеро людей. 51-річна жінка отримала важкі поранення. Її госпіталізували з численними опіками та надають усю необхідну допомогу.

Ще чотирьом працівникам допомогу надали на місці, без госпіталізації.

Також від атаки постраждали й тварини. Частина худоби загинула, ще частина – поранена.