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Росіяни прицільно атакували ферму на Сумщині: частина худоби загинула

Постраждали п'ятеро працівників.

Росіяни прицільно атакували ферму на Сумщині: частина худоби загинула
Фото: Олег Григоров в Telegram

Росіяни прицільно атакували ферму у Сумському районі. Є постраждалі.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Окупанти вдарили безпілотником по господарству в Садівській громаді, коли працівники загнали худобу до приміщення.

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Через атаку постраждали п'ятеро людей. 51-річна жінка отримала важкі поранення. Її госпіталізували з численними опіками та надають усю необхідну допомогу.

Ще чотирьом працівникам допомогу надали на місці, без госпіталізації.

Також від атаки постраждали й тварини. Частина худоби загинула, ще частина – поранена.

  • Уночі росіяни здійснили атаку з використанням ударних безпілотників в напрямку Шосткинської гродади Сумської області. Ворог цілив у цивільні об'єкти. Загинула працівниця залізниці. 
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