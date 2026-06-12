На Запоріжжі поліцейські та капелани евакуювали з прифронтових сіл вісьмох цивільних

У Запорізькій області поліцейські спільно з капеланами евакуювали вісьмох мешканців Комишуваської громади з населених пунктів, які перебувають під постійними обстрілами РФ.

Про це повідомляє Нацполіція України.

Серед евакуйованих – діти та маломобільні громадяни, які потребували допомоги під час виїзду з небезпечної території. Наймолодшій врятованій дитині лише 3 роки, а найстаршому евакуйованому – 73 роки.

Евакуаційна група працювала у селах Зарічне, Новотроїцьке та Новорозівка. Через постійні російські обстріли житлові будинки місцевих мешканців зазнали пошкоджень, а ризик нових атак змусив людей залишити свої домівки та виїхати до безпечніших регіонів.

Завдяки спільним діям правоохоронців і капеланів усіх громадян вдалося безпечно вивезти із зони підвищеної небезпеки.