«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Запоріжжі поліцейські та капелани евакуювали з прифронтових сіл вісьмох цивільних

Наймолодшій врятованій дитині лише 3 роки.

На Запоріжжі поліцейські та капелани евакуювали з прифронтових сіл вісьмох цивільних
евакуація цивільних з Комишуваської громади
Фото: Нацполіція України

У Запорізькій області поліцейські спільно з капеланами евакуювали вісьмох мешканців Комишуваської громади з населених пунктів, які перебувають під постійними обстрілами РФ.

Про це повідомляє Нацполіція України.

Серед евакуйованих – діти та маломобільні громадяни, які потребували допомоги під час виїзду з небезпечної території. Наймолодшій врятованій дитині лише 3 роки, а найстаршому евакуйованому – 73 роки.

Евакуаційна група працювала у селах Зарічне, Новотроїцьке та Новорозівка. Через постійні російські обстріли житлові будинки місцевих мешканців зазнали пошкоджень, а ризик нових атак змусив людей залишити свої домівки та виїхати до безпечніших регіонів.

Завдяки спільним діям правоохоронців і капеланів усіх громадян вдалося безпечно вивезти із зони підвищеної небезпеки.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies