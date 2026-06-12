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Прокуратура відкрила провадження після скарг на порушення прав людей у ТЦК на Тернопільщині

Під час візиту представників омбудсмана до двох установ ТЦК виявили осіб, які взагалі не підлягали мобілізації. 

Прокуратура відкрила провадження після скарг на порушення прав людей у ТЦК на Тернопільщині
Ілюстративне фото
Фото: відкриті джерела

Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону розпочала кримінальне провадження через можливе незаконне позбавлення волі або викрадення людини у ТЦК.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

Справу відкрили після моніторингового візиту представників омбудсмана до Тернопільського районного та міського ТЦК. Також правоохоронці використали матеріали, які надала військова служба правопорядку.

Під час перевірки у приміщенні ТЦК перебували приблизно 28 людей. Із них 17 громадян письмово поскаржилися на можливі порушення своїх прав.

Також перевірка виявила у ТЦК чоловіків, які, за попередніми даними, взагалі не підлягали мобілізації. Серед них був чоловік із довічною інвалідністю ІІ групи з дитинства, люди з психічними розладами, а також громадяни, які вже досягли граничного віку перебування на військовому обліку. Після візиту представників омбудсмана п'ятьох таких людей взагалі відпустили додому.

Зараз прокурори і слідчі перевіряють ці факти, з'ясовують обставини та законність утримання людей, а також оцінюють дії службових осіб. 

  • Того ж дня Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що направив офіційні звернення до Офісу Генерального прокурора, правоохоронних органів, а також командування Сухопутних військ ЗСУ, аби притягнути до відповідальності ТЦК і ВЛК, які на Чернігівщині мобілізували чоловіка з психічним розладом. Коли він був на полігоні, то розстріляв двох інструкторів.
  • Перед цим у Тернопільській області викрили трьох керівників районних ТЦК, які вносили недостовірні дані до електронного реєстру мобілізованих і тим самим штучно завищували їхню кількість у звітах.
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