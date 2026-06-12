Прокуратура відкрила провадження після скарг на порушення прав людей у ТЦК на Тернопільщині

Під час візиту представників омбудсмана до двох установ ТЦК виявили осіб, які взагалі не підлягали мобілізації.

Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону розпочала кримінальне провадження через можливе незаконне позбавлення волі або викрадення людини у ТЦК.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

Справу відкрили після моніторингового візиту представників омбудсмана до Тернопільського районного та міського ТЦК. Також правоохоронці використали матеріали, які надала військова служба правопорядку.

Під час перевірки у приміщенні ТЦК перебували приблизно 28 людей. Із них 17 громадян письмово поскаржилися на можливі порушення своїх прав.

Також перевірка виявила у ТЦК чоловіків, які, за попередніми даними, взагалі не підлягали мобілізації. Серед них був чоловік із довічною інвалідністю ІІ групи з дитинства, люди з психічними розладами, а також громадяни, які вже досягли граничного віку перебування на військовому обліку. Після візиту представників омбудсмана п'ятьох таких людей взагалі відпустили додому.

Зараз прокурори і слідчі перевіряють ці факти, з'ясовують обставини та законність утримання людей, а також оцінюють дії службових осіб.