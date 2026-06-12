Прокуратура відкрила провадження після скарг на порушення прав людей у ТЦК на Тернопільщині

Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону розпочала кримінальне провадження через можливе незаконне позбавлення волі або викрадення людини у ТЦК.
Про це повідомив Офіс Генпрокурора.
Справу відкрили після моніторингового візиту представників омбудсмана до Тернопільського районного та міського ТЦК. Також правоохоронці використали матеріали, які надала військова служба правопорядку.
Під час перевірки у приміщенні ТЦК перебували приблизно 28 людей. Із них 17 громадян письмово поскаржилися на можливі порушення своїх прав.
Також перевірка виявила у ТЦК чоловіків, які, за попередніми даними, взагалі не підлягали мобілізації. Серед них був чоловік із довічною інвалідністю ІІ групи з дитинства, люди з психічними розладами, а також громадяни, які вже досягли граничного віку перебування на військовому обліку. Після візиту представників омбудсмана п'ятьох таких людей взагалі відпустили додому.
Зараз прокурори і слідчі перевіряють ці факти, з'ясовують обставини та законність утримання людей, а також оцінюють дії службових осіб.
- Того ж дня Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що направив офіційні звернення до Офісу Генерального прокурора, правоохоронних органів, а також командування Сухопутних військ ЗСУ, аби притягнути до відповідальності ТЦК і ВЛК, які на Чернігівщині мобілізували чоловіка з психічним розладом. Коли він був на полігоні, то розстріляв двох інструкторів.
- Перед цим у Тернопільській області викрили трьох керівників районних ТЦК, які вносили недостовірні дані до електронного реєстру мобілізованих і тим самим штучно завищували їхню кількість у звітах.