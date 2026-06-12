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Генштаб ЗСУ: Найбільше російських атак на фронті припало на Гуляйпільський напрям

На Оріхівському ворог проводив одну штурмову дію в бік Щербаків.

Генштаб ЗСУ: Найбільше російських атак на фронті припало на Гуляйпільський напрям
Військовослужбовці ЗСУ
Фото: facebook/ Генштаб

Станом на 16:00 12 червня кількість атак росіян сягнула 69.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали райони населених пунктів Нескучне, Товстодубове, Кореньок, Рогізне, Волфине, Гутко-Ожинка, Бунячине, Голубіка, Журавка, Уланове, Рижівка, Нижня Гута, Атинське, Будки, Бачівськ, Лісне, Рожковичі, Фербуки та Суми. В Чернігівській області - Богданове, Сеньківка та Архипівка. Також зазнали авіаударів Нова Слобода та Гірки на Сумщині.

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На ПівнічноСлобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 36 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, п’ять з них – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одну штурмову дію ворога. На Південно-Слобожанському росіяни двічі намагалися покращити своє положення в районах Стариці та Лиману.  На Куп’янському штурмові дії ворога не зафіксували.

На Лиманському напрямку противник 11 разів атакував в бік Зарічного, Лиману, Новоселівки, Середнього, Дробишевого, Озерного та Торського. Дві з цих атак іще тривають.

На Слов’янському росіяни чотири рази намагалися покращити своє становище в бік Закітного та Кривої Луки. 

На Краматорському напрямку ворог один раз атакував в бік Федорівки. Атака триває.

На Костянтинівському загарбники здійснили 10 атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Іванопілля, Грузьке та Вільне.  На Покровському окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Котлине та Удачне. На Олександрівському ворог двічі намагався просунутися в районі Злагоди. 

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив 21 атаку у бік позицій наших захисників у районах Рибного, Воздвижівки, Гуляйпільського, Верхньої Терси, Цвіткового, Залізничного, Рівнопілля, Варварівки, Гіркого та Мирного. Чотири з цих атак тривають. На Оріхівському ворог проводив одну штурмову дію в бік Щербаків.

На Придніпровському наступів окупантів не зафіксували.

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