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Зеленський закликав сьогодні і наступними днями бути уважними до повітряних тривог

Раніше сьогодні Повітряні сили попередили про можливе застосування Росією балістики із «Капустиного Яру».

Зеленський закликав сьогодні і наступними днями бути уважними до повітряних тривог
Президент України Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента

Президент Володимир Зеленський у зверненні 12 червня закликав сьогодні і наступними днями бути уважними до повітряних тривог.

“Обов’язково кожного дня – і сьогодні, і наступними днями, – будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Ми розуміємо, з ким маємо справу й на що розраховують у Росії. Замість миру вони обирають ракети. Жодних інших «карт» у них немає. Ми маємо розраховувати на свою силу, свою уважність. Обов’язково бережіть життя”, – сказав президент.

Раніше сьогодні Повітряні сили попередили про можливе застосування Росією балістики із «Капустиного Яру». Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Як відомо, з цього полігону росіяни запускають «Орєшнік».

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