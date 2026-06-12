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У Києві судитимуть угруповання “магів” та “ворожок”, які виманювали гроші у людей, зокрема родин загиблих військових

Слідство встановило, що шахраї тиснули на людей психологічно, залякували їх «прокляттями» та переконували оплачувати нові й дедалі дорожчі «послуги».

У Києві судитимуть угруповання “магів” та “ворожок”, які виманювали гроші у людей, зокрема родин загиблих військових
Фото: поліція

У Києві перед судом постануть четверо учасників угруповання, які видавали себе за магів, екстрасенсів і ворожок та виманювали гроші у людей під виглядом езотеричних послуг, повідомляє поліція. 

За даними правоохоронців, серед потерпілих були також родини загиблих українських військових. Шахраї тиснули на людей психологічно, залякували їх «прокляттями» та переконували оплачувати нові й дедалі дорожчі «послуги». Деякі потерпілі віддавали останні заощадження або брали кредити.

Слідство встановило, що клієнтів зловмисники шукали через тематичні сайти, телефонні дзвінки та месенджери. Схему, за версією правоохоронців, організувала 50-річна жителька Черкащини, до якої були залучені родинні клани.

Діяльність угруповання припинили у березні слідчі Дарницького управління поліції Києва разом із кіберполіцією та за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури.

Обвинувальний акт уже направили до суду. Чотирьом фігурантам інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах або вчинене організованою групою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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