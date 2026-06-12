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Повітряні сили попередили про можливе застосування Росією балістики із «Капустиного Яру»

Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Повітряні сили попередили про можливе застосування Росією балістики із «Капустиного Яру»
Російський "Орєшнік"

Сьогодні, 12 червня, Повітряні сили попередили про можливе застосування Росією балістики із «Капустиного Яру».

Про це йдеться у повідомленні у телеграмі.

«Протягом доби існує висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону "Капустин Яр», – зазначено там.

Також українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

  • Із цього полігону росіяни запускають ракети «Орєшнік»
  • Наприкінці травня по Білій Церкві ворог застосував «Орєшнік». Це був вже третій удар такою ракетою по Україні. «Орєшнік» має в рази більшу швидкість, ніж, наприклад, балістичних "Іскандерів". 
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