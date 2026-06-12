Також українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні у телеграмі.

Сьогодні, 12 червня, Повітряні сили попередили про можливе застосування Росією балістики із «Капустиного Яру».

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