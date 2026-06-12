Сьогодні, 12 червня, Повітряні сили попередили про можливе застосування Росією балістики із «Капустиного Яру».
Про це йдеться у повідомленні у телеграмі.
«Протягом доби існує висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону "Капустин Яр», – зазначено там.
Також українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
- Із цього полігону росіяни запускають ракети «Орєшнік»
- Наприкінці травня по Білій Церкві ворог застосував «Орєшнік». Це був вже третій удар такою ракетою по Україні. «Орєшнік» має в рази більшу швидкість, ніж, наприклад, балістичних "Іскандерів".
- Детальніше про цю ракету читайте у матеріалі LB.ua «Орєшнік». Рік по тому.