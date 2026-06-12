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Ворог обстріляв Суми з далекобійної артилерії, є 6 поранених, – МВА

Пошкоджені житлові будинки, нежитлові приміщення, транспорт та магазини.

Ворог обстріляв Суми з далекобійної артилерії, є 6 поранених, – МВА
Фото: З відкритих джерел

Сьогодні вранці ворог здійснив масований удар по Сумах.

Про це повідомив очільник Сергій Кривошеєнко Сумської МВА.

Попередньо, російська армія здійснила обстріл з далекобійного артилерійського озброєння. Це вже втретє з початку року росіяни атакували Сумську громаду з такого типу озброєння.

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Зафіксовано 8 влучань у східній частині міста.

Пошкоджені житлові будинки, нежитлові приміщення, транспорт, магазини та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Унаслідок атаки постраждали шестеро мешканців міста. 

Важке поранення отримав 56-річний чоловік. Він перебуває у лікарні, медики надають усю необхідну допомогу. 

Двох людей літнього віку доставили до медичного закладу. Після надання допомоги вони лікуватимуться амбулаторно. Інші отримали допомогу без госпіталізації.

“Такі атаки спрямовані не лише на руйнування інфраструктури, а й на психологічний тиск на людей. Сумщина живе в умовах постійної загрози. Надважливо зберігати пильність і бути готовими швидко реагувати на небезпеку”, – зазначив очільник адміністрації.

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