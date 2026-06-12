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Уряд просить Раду посилити штрафи за систематичне перевищення швидкості

Глава уряду наголосила на системному характері проблеми.

Уряд просить Раду посилити штрафи за систематичне перевищення швидкості
Фото: pixabay

Прем’єрка Юлія Свириденко та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час години запитань до уряду у Верховній Раді закликали народних депутатів підтримати посилення відповідальності для водіїв, які систематично перевищують швидкість.

«Для нас критично важливо, щоб народні депутати підтримали посилення штрафів для тих водіїв, які системно перевищують швидкість. І ці штрафи мають точно бути в розмірах більших, ніж вони є сьогодні», — заявила Свириденко. 

За її словами, з боку уряду необхідно також збільшити кількість камер на дорогах.

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Прем’єрка звернулася до депутатів із проханням повернутися до розгляду відповідних законодавчих ініціатив. 

«Ви бачите всі останні випадки. Це вже системні речі, які потребують системних рішень. Давайте разом подивимося ще раз на ці запропоновані законодавчі ініціативи», — сказала вона.

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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про підготовлений драфт законопроєкту

«Я теж розділяю занепокоєність кожного громадянина нашої держави через те, що відбувається на дорогах. В той же час, Міністерство внутрішніх справ з урядом і з народними депутатами правоохоронного комітету на сьогоднішній день підготувало драфт щодо посилення відповідальності за перевищення швидкості на дорогах», — зазначив він.

Клименко висловив сподівання, що парламент оперативно розгляне напрацьовані пропозиції. 

«Я за те, щоби ця відповідальність була збільшена. Ми сподіваємося, що народні депутати, відповідно до регламенту, найближчим часом розглянуть наші пропозиції», — додав міністр.

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