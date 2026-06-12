У ніч на 12 червня російська армія завдала ударів по Чернігівщині дронами. Люди не постраждали, але понівечена будівля ліцею, який нещодавно відбудували після ракетного удару ворога 2022 року.

Про це пише начальник ОВА Вʼячеслав Чаус.

Цієї ночі ворог масовано атакував селище Михайло-Коцюбинське , пише Чаус. Там зафіксували 4 вибухи.

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Значно пошкоджена будівля місцевого ліцею, виникла пожежа. На місці працювали рятувальники.

«Цей ліцей зовсім недавно вдалося відбудувати завдяки коштам платформи United24. У 2022 році росіяни били по ньому ракетою, тепер руйнують знову. Цинічні атаки, спрямовані проти цивільної інфраструктури, дітей, проти майбутнього України – ось сенс їхньої війни», – зазначив Чаус.

Фото: Нацполіція Наслідки російської атаки на Чернігівщині

Фото: Нацполіція Наслідки російської атаки на Чернігівщині

Також відомо про щонайменше шість пошкоджених у селищі домогосподарств внаслідок цієї нічної атаки. Одну оселю зруйновано. Пошкоджень зазнав і шкільний автобус.

У Семенівці вночі росіяни FPV-дроном атакували ще одну автівку, яка розвозить хліб. Також ударний БпЛА влучив по території підприємства в місті, горів склад. Пожежу ліквідували.

Фото: Нацполіція Наслідки російської атаки на Чернігівщині

Були удари по енергетиці. На місці працюють фахівці, щоб тривалість відключень була мінімальною.