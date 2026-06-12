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Вночі ППО знешкодила 102 із 117 запущених ворогом дронів

Зафіксували влучання 14 безпілотників на семи локаціях.

Вночі ППО знешкодила 102 із 117 запущених ворогом дронів
Фото: надане Максимом Зайченком

У ніч на 12 червня російська армія запустила по території України 117 безпілотників. ППО знешкодила 102 із них. Зафіксовано влучання 14 ударних дронів у семи локація, уламки впали у восьми місцях.

Про це пише пресслужба Повітряних сил

«У ніч на 12 червня (з 18:00 11 червня) противник атакував 117 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово – рф., Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим», – розповіли там. 

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила і подавила 102 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

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