Майже 200 боїв відбулось на фронті від початку доби

Від початку доби 11 червня на фронті відбулося 199 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 77 авіаційних ударів, скинувши 200 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6356 дронів-камікадзе та здійснив 2545 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні противник завдав одного авіаційного удару із застосуванням 3 КАБ, здійснив 41 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.

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На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Одрадне, Лиман та у бік Колодязного, Охрімівки.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог один раз атакував позиції Сил оборони у бік населеного пункту Богуславка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 16 спроб загарбників просунутися у районі Новоселівки та у бік Дробишевого, Озерного, Лимана, Шийківки, Степового. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали сім спроб загарбників йти вперед у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Закітного.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Сили оборони відбивали шість ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка. Ще два боєзіткнення наразі тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 39 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Муравка, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Дорожнє, Вільне, Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 46 окупантів, ще 11 – поранено; знищено дві одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога. Пошкоджено три одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, дві артилерійські системи, дев’ять укриттів особового складу. Знищено або подавлено 305 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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На Олександрівському напрямку наші захисники відбили одну ворожу атаку у районі Вороного.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 16 атак окупантів у районах населених пунктів Рибне, Мирне та у бік Воздвижівки, Гуляйпільського, Чарівного, Староукраїнки, Верхньої Терси. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших захисників у районах населених пунктів Степногірськ та Малі Щербаки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.