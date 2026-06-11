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В Одесі відкрили 13 безпечних пляжних зон, - ОВА

Усі ділянки перевірили на доступність до укриттів, організації рятувальних постів та інших необхідних умов. 

В Одесі відкрили 13 безпечних пляжних зон, - ОВА
Ілюстративне фото
Фото: Телеграм / Олег Кіпер

В Одесі відкрили 13 безпечних пляжних зон, серед них - пляжі "Золотий берег", "Курортний", "Аркадія" та інклюзивний пляж "Без меж".

Про це повідомив у Telegram очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Сьогодні підписав спільний з командуванням оперативно-тактичного угруповання «Одеса» наказ про доступ громадян до оздоровчих зон на узбережжі. За матеріалами Спеціальної комісії МВА, яка обстежила ділянки, перші 13 пляжних зон визнано такими, що відповідають встановленим вимогам безпеки.  Серед відкритих локацій — пляжі «Золотий берег», «Курортний», комунальний пляж для осіб з інвалідністю, «Чайка», «Аркадія» (у районі нічних клубів Red Line та Ibiza), «Дельфін», «Калетон» та інклюзивний пляж «Без меж»", - написав він у Telegram.

Кіпер зазначив, що перед відкриттям усі ділянки були перевірені на доступність до укриттів, організації рятувальних постів та інших необхідних умов для перебування людей.

Перелік безпечних зон для оздоровлення може розширюватися після проходження перевірок. 

 

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