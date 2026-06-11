Військово-морські сили ЗСУ повідомили про ураження військового об’єкту противника в бухті Стрілецька міста Севастополь на тимчасово окупованій території Крима.
Про це повідомляється в Telegram-каналі МВС.
"У ніч на 11 червня 2026 року підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України завдали ракетного удару береговим ракетним комплексом "Нептун" по військовому об’єкту противника в бухті Стрілецька міста Севастополь на тимчасово окупованій території Криму", – йдеться у повідомленні.
Унаслідок ураження знищено місця зберігання озброєння та військової техніки Чорноморського флоту РФ.