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Росіяни 48 разів атакували позиції Сил оборони, - Генштаб

Також тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. 

Росіяни 48 разів атакували позиції Сил оборони, - Генштаб
Фото: Генштаб

Від початку доби росіяни 48 разів атакували позиції Сил оборони. Також тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ

Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Рижівка, Кореньок, Уланове, Нескучне, Сопич, Рогізне, Будки, Рожковичі, Винторівка; на Чернігівщині – Сеньківка, Залізний Міст, Клюси.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 27 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники тричі намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Стариця, Одрадне та у бік Колодязного.

На Куп’янському, Краматорському та Олександрівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 10 спроб загарбників просунутися у бік Дробишевого, Озерного, Лимана. Три боєзіткнення наразі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили дві спроби загарбників йти вперед у бік населеного пункту Рай-Олександрівка та у районі Закітного. 

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали чотири атаки поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка. 

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 21 раз намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Затишок, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Дорожнє. Чотири боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали шість ворожих атак у районі Рибного та у бік Воздвижівки, Гуляйпільського, Чарівного. Три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі Степногірська.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну наступальну дію у бік Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

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