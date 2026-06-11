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ЗСУ вразили під Армянськом колону окупантів із 50 вантажівок з пальним і боєприпасами

Удари по логістичних маршрутах уже ускладнили забезпечення російських підрозділів. 

ЗСУ вразили під Армянськом колону окупантів із 50 вантажівок з пальним і боєприпасами
Дмитро Філатов
Фото: надане пресслужбою 1 ОШП

Українські військові під Армянськом на півночі тимчасово окупованого Криму уразили російську колону з близько 50 вантажівок, які перевозили пальне та боєприпаси.

Про це розповів командир Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро "Перун" Філатов в ефірі "Суспільне Студія".

"Через те, що був пошкоджений Чонгарський міст, противник сконцентрував велику кількість вантажівок з військовими вантажами, які рухалися саме через Армянськ. Відповідно, під час нанесення ураження, нам вдалося влучити по вантажівках, які везли паливо і боєприпаси. Там було приблизно 50 машин, і частину з них знищили", - зазначив він.

Філатов також розповів, що Чонгарський міст на тимчасово окупованій території Херсонщини наразі непридатний для руху транспорту через критичні пошкодження. Росіяни наразі намагаються налагодити альтернативні маршрути постачання, зокрема - за допомогою понтонних переправ.

Військовий наголосви, що удари по логістичних маршрутах уже ускладнили забезпечення російських підрозділів. Тож командирам на передовій доводиться більше думати про постачання й шукати, як їх налагодити.

"Ця операція не була б можливою, якби інші підрозділи не завдавали ударів по Маріуполю та дорозі на Бердянськ. Саме це призвело до того, що підрозділи, які стоять на Гуляйпільському напрямку, почали забезпечуватися не через автошляхи Маріуполя, а через Крим. Тобто вони стали понтонами переправляти вантажівки в Крим і потім з Крима їхати сюди. Ми це зрозуміли, доволі швидко блокували їм ці шляхи, продовжуємо далі послаблювати противника", - додав Філатов.

  • Як повідомлялося, сьогодні вранці гауляйтер Херсонщини Сальдо поскаржився на атаку по ще кількох мостах між Херсонщиною та Кримом. За його словами, сьогодні вночі були атаковані мости через Північно-Кримський канал у районі Преображенки та Мирного, автомобільний міст у напрямку Перекоп — Армянськ, а також міст у районі населеного пункту Ставки.
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