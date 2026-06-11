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​Українські дрони уразили логістичні хаби окупантів на Луганщині

ЗСУ дістають ворога в містах, які окупанти вважали глибоким тилом. 

​Українські дрони уразили логістичні хаби окупантів на Луганщині
Ілюстративне фото
Фото: Житомирська ОВА

Підрозділ безпілотних систем "KRAKEN" Третього армійського корпусу завдав ударів по логістиці окупантів на Луганщині на глибині понад 200 км від лінії фронту – Старобільськ, Айдар, Новоайдар, Щастя, Рубіжне та Сіверськодонецьк. Про це повідомляє Третій армійський корпус. 

"Оператори "Paskuda battalion" та "Muramasa" в режимі полювання знищили логістичні хаби окупантів, автомобілі з особовим складом і паливом на Луганщині. Логістика – найважливіша складова забезпечення боєздатності окупаційних військ – це паливо, боєприпаси, підкріплення, постачання на передову. Зриваючи ці маршрути, українські військові суттєво ускладнюють противнику ведення бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Як зазначав командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, вперше з часів АТО-ООС військовим Третього корпусу вдалося дотягнутися і до Ізвариного, розташованого на українсько-російському кордоні — за 205 км від лінії фронту. 

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Раніше бійці розвідувального батальйону накрили колони російських вантажівок і бронетехніки на Донеччині та Луганщині. 

Військові також опублікували відео з операцій – траса в Луганськ, залізниця, центр Донецька й "Донбас Арена".

"Підрозділи Трійки розширюють зону ураження та дістають ворога в містах, які окупанти вважали глибоким тилом", - наголосили військові. 

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