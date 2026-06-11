Також чотири залізничники зазнали поранень.

Сьогодні внаслідок ворожого удару по локомотивному депо на Сумщині загинула залізничниця, повідомляє Укрзалізниця.

Також чотири залізничники зазнали поранень. Їх оспіталізовано з опіками, лікарі надають їм медичну допомогу.

“Ми перебуваємо на зв’язку з медиками та родинами постраждалих, стежимо за станом поранених колег і готові надати допомогу для їхнього лікування й відновлення”, – йдеться у заяві Укрзалзіниці.

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Компанія повідомила, що надасть родині всю необхідну допомогу та підтримку.

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Зазначається, що Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру та людей, які щодня забезпечують рух країни. Попри небезпеку, залізничники продовжують виконувати свою роботу: евакуюють людей, перевозять вантажі та підтримують роботу держави.

“Рух регіональних і приміських поїздів у Сумській області зберігаємо. Вкотре закликаємо всіх бути обачними, не ігнорувати сигнали про повітряні загрози та дотримуватися вказівок залізничників”, – закликали залізничники.