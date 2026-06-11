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Спротив: росіяни забудовують окуповані території Херсонщини житлом для росіян

На папері такі проєкти подаються як черговий доказ “розвитку регіону”. 

Спротив: росіяни забудовують окуповані території Херсонщини житлом для росіян
У східній частині Новоолексіївки зводять будинки для 2 тисяч мешканців

Окупаційна адміністрація Новоолексіївки на Херсонській області планує звести багатоквартирні будинки, соціальну інфраструктуру та нові житлові квартали у східній частині селища майже для двох тисяч мешканців.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

На папері такі проєкти подаються як черговий доказ “розвитку регіону”. 

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“Однак реальна ситуація свідчить про інше: тисячі місцевих жителів досі не отримали належної компенсації за втрачене або пошкоджене житло”, – зазначили у Спротиві.

Нові будинки розраховані насамперед на російських чиновників, силовиків, військових та завезених спеціалістів. Водночас місцеві мешканці продовжують роками чекати на вирішення власних житлових проблем.

Паралельно окупанти звітують про нові будівельні проєкти, створюючи картинку “відновлення” регіону.

Особливо цинічно ситуація виглядає на фоні так званої «видачі квартир» на ТОТ. За інформацією ЦНС, людям нерідко передають житло, яке потребує капітального ремонту, має серйозні пошкодження або взагалі непридатне для комфортного проживання.

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